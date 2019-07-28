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«Ман Сити» уведомил «Реал Сосьедад», что готов заплатить за Оярсабаля € 75 млн

«Ман Сити» уведомил «Реал Сосьедад», что готов заплатить за Оярсабаля € 75 млн
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает AS.

По информации источника, «горожане» уже уведомили баскский клуб, что активируют клаусулу 22-летнего хавбека, если их вингер Лерой Зане перейдёт в «Баварию». Сам футболист уже дал своё согласие на переезд в Манчестер. Чемпион Англии не хочет тратить время на переговоры с «Реалом Сосьедад», поэтому выплатит за испанца сумму отступных в размере € 75 млн.

Оярсабаль является воспитанником «Реала Сосьедад». За первую команду из Сан-Себастьяна он выступает с 2016 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл на клубном уровне 41 матча, забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2024 года.

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