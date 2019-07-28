Сутормин: «Оренбург» оставил приятное впечатление в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0).

«Думаю, для болельщиков это была интересная игра с обилием моментов. Хорошо, что забили свои мячи, выиграли матч. Двигаемся дальше. В целом «Оренбург» оставил приятное впечатление. С такой игрой, тренерским штабом, составом они наберут свои очки, и всё будет хорошо.



Сердце не ёкнуло, когда «Оренбург» создал несколько опасных моментов. Мы отталкиваемся от своей игры, играем в свой футбол. Нужно забивать свои моменты и не доводить до такого.



В «Зените» хорошо адаптировался. Никаких вопросов. В бытовом плане всё отлично, в команде всё отлично. Главное играть и приносить пользу команде», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Оренбурга».