Федотов: отличная игра вратаря «Зенита» не позволила «Оренбургу» сравнять счёт

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

«Думаю, что болельщикам футбола матч понравился. Единственное, результат, который нас не устраивает и, думаю, болельщиков тоже.



Мы сделали „Зениту“ такой шикарный подарок в виде пропущенного гола на второй-третьей секундах. С этим нужно разбираться. Чемпиону такую фору давать нельзя, потому что соперник потом закрывается и играет на контратаках. Это „Зенит“ делает прекрасно, у них хорошие, обученные игроки. Тут уже становится намного сложнее.



Тем не менее пропущенный гол не выбил нас из колеи. Мы быстренько пришли в себя, создавали моменты и только отличная игра вратаря и наша курьёзность в завершающей фазе не позволили сравнять счёт», — приводит слова Федотова пресс-служба «Оренбурга».