Хусаинов: Безбородов поступил дипломатично, но пенальти в ворота «Локо» был

Бывший арбитр ФИФА известный российский судья Сергей Хусаинов прокомментировал спорный эпизод в матче 3-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом», случившийся в штрафной «железнодорожников».
«Защитник «Локомотива» непреднамеренно приобрёл выгоду из этого момента с попаданием в руку. Мяч остался у него под контролем, но фол был. Не хочу его оправдывать, но это начало игры, Безбородов посмотрел всё и решил принять нейтральное решение. Он долго разговаривал с коллегами, в итоге они решили не вмешиваться. Он поступил дипломатично, и дипломатично – это правильно. А если по букве закона – это пенальти.
Когда судьи будут принимать решения, не обращая внимания на время фола? Не в этой жизни. Всё это человеческий фактор», – сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 28 июля 2019
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