ЦСКА — «Локомотив»: Васин получил травму в 1-м тайме

Защитник ЦСКА Виктор Васин получил травму в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиге с «Локомотивом» (в данный момент счёт 0:0, идёт первый тайм).

Игрок ЦСКА травмировался в единоборстве с нападающим «Локомотива» Антонио Эдером. Вместо Васина на поле на 33-й минуте вышел хорватский защитник Звонимир Шарлия.

В начале лета 22-летний Шарлия был арендован ЦСКА у хорватского «Славен Белупо». Арендное соглашение предусматривает обязательный выкуп футболиста по завершении сезона-2019/20. Хорват дебютировал за московский клуб в матче 1-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2).

Матч ЦСКА — «Локомотив» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.