Соперник «Спартака» в ЛЕ «Тун» вновь не выиграл в чемпионате Швейцарии
В матче 2-го тура чемпионата Швейцарии «Лугано» и «Тун» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Лугано на стадионе «Корнаредо». Обслуживал матч Сандро Шерер, которому ассистировали Беким Зогай и Дэвис Деттаманти.
«Тун», набрав два очка, занимает шестое место в турнирной таблице швейцарского национального чемпионата. В 1-м туре клуб сыграл вничью с «Ксамаксом» (2:2).
Напомним, что «Тун» является соперником московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Первый матч «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа. Встреча пройдёт в Туне на стадионе «Арена Тун». Матч начнётся в 20:00 мск. Ответная игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало матча в 19:45 мск.
Кононов рассказал, в чём сила «Туна», с которым сыграет «Спартак»
- 28 июля 2019
-
21:22
-
21:19
-
21:13
-
21:09
-
21:07
-
21:02
-
20:54
-
20:49
-
20:28
-
20:28
-
20:14
-
20:14
-
20:08
-
20:03
-
19:55
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:25
-
19:14
-
19:11
-
19:11
-
18:57
-
18:40
-
18:28
-
18:23
-
18:20
-
18:02
-
17:57
-
17:49
-
17:44
-
17:34
-
17:26
Партнерский контент