Соперник «Спартака» в ЛЕ «Тун» вновь не выиграл в чемпионате Швейцарии

В матче 2-го тура чемпионата Швейцарии «Лугано» и «Тун» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Лугано на стадионе «Корнаредо». Обслуживал матч Сандро Шерер, которому ассистировали Беким Зогай и Дэвис Деттаманти.

«Тун», набрав два очка, занимает шестое место в турнирной таблице швейцарского национального чемпионата. В 1-м туре клуб сыграл вничью с «Ксамаксом» (2:2).



Напомним, что «Тун» является соперником московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Первый матч «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа. Встреча пройдёт в Туне на стадионе «Арена Тун». Матч начнётся в 20:00 мск. Ответная игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало матча в 19:45 мск.