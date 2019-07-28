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Карпин — о матче с «Арсеналом»: тяжёлая игра, простых в Премьер-Лиге не бывает

Карпин — о матче с «Арсеналом»: тяжёлая игра, простых в Премьер-Лиге не бывает
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Арсеналом» (3:2) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тяжёлая игра. Простых в чемпионате России не бывает. Концовка получилась нервная. Даже при счёте 3:1. Понятно, это наша проблема. „Арсенал“ нас поддавливал, хотя могли спокойно контролировать игру, но это не получилось.

Соглашусь, что «Ростов» давал «Арсеналу» играть только при перевесе в два мяча. При разнице в два мяча начинали где-то недобегать, недорабатывать. И «Арсенал» перехватывал инициативу", — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

Победа позволила «Ростову» набрать 7 очков в трёх играх и выйти на второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

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