Ахметов: с VAR теперь всё будет видно

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов считает, что главный арбитр матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «армейцами» и «Локомотивом» Владислав Безбородов принял верное решение, назначив пенальти в ворота «железнодорожников» после просмотра видеоповтора.

«Второй эпизод — чистый пенальти. Мы посмотрели повтор — судья тоже увидел. C VAR теперь всё будет видно», — сказал Ахметов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, на 39-й минуте игры Мурило Серкейра ударил по ноге Фёдора Чалова. После просмотра видеоповтора судейская бригада назначила пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар на 42-й минуте реализовал сам пострадавший, открыв тем самым счёт во встрече. Это был первый пенальти, назначенный в истории РПЛ после просмотра видеоповтора.