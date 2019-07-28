«Алания» выбила «Анжи» из Кубка России
Владикавказская «Алания» в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский «Анжи» со счётом 1:0. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак». Обслуживал матчи майкопский арбитр Максим Васильченко, которому ассистировали Павел Егоров (Ростов-на-Дону) и Виктор Лацвиев (Шахты).
Единственный гол был забит в концовке встречи. Автором гола на 81-й минуте стал игрок «Алании» Батраз Гурциев.
В 1/64 финала «Алания» сыграет с астраханским клубом «Волгарь-Газпром», который разгромил махачкалинское «Динамо» со счётом 3:0.
«Алания» и «Анжи» выступают в ПФЛ в зоне «Юг». После двух туров «Анжи», набрав два очка, занимает девятое место в турнирной таблице. «Алания» (0) — на предпоследнем, 15-м месте.
- 28 июля 2019
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