«Алания» выбила «Анжи» из Кубка России

Владикавказская «Алания» в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский «Анжи» со счётом 1:0. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак». Обслуживал матчи майкопский арбитр Максим Васильченко, которому ассистировали Павел Егоров (Ростов-на-Дону) и Виктор Лацвиев (Шахты).

Единственный гол был забит в концовке встречи. Автором гола на 81-й минуте стал игрок «Алании» Батраз Гурциев.

В 1/64 финала «Алания» сыграет с астраханским клубом «Волгарь-Газпром», который разгромил махачкалинское «Динамо» со счётом 3:0.

«Алания» и «Анжи» выступают в ПФЛ в зоне «Юг». После двух туров «Анжи», набрав два очка, занимает девятое место в турнирной таблице. «Алания» (0) — на предпоследнем, 15-м месте.