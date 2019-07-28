Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
«Рад за Андрюху Лунёва, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провёл потрясающий матч. Главное — победили. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».
В нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги Дзюба сыграл три матча. На его счету два забитых мяча и две результативные передачи. «Зенит» после трёх туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 9 очками.
Дзюба обошёл Семака по голам в РПЛ
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