Медведев: Лунёв подтвердил свою позицию первого вратаря «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев похвалил голкипера команды Андрея Лунёва за матч 3-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0).

«Хочу обратить внимание критиков на то, какие спасения сегодня сделал Андрей, это не рядовые спасения, он играл не только руками, но и ногами, правильно занимал позицию, блокировал. Считаю, что он очень хорошо сыграл, это подтверждает его позиции первого вратаря „Зенита“, — приводит слова Медведева ТАСС.

В нынешнем сезоне 27-летний Лунёв принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил один гол.

«Зенит» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (0) — на предпоследнем, 15-м месте.