Дзюба: гол и голевая. Я очень доволен. Всё по плану
Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал выездную победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тяжёлое поле, очень твёрдое. Спину схватило и заднюю поверхность бедра немножко. Тяжело с моими габаритами играть на искусственном поле. Нужно избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие. Неделю назад у меня была сильная ангина, болело горло. Сейчас уже хорошо. Главное — победили, очень трудный матч.
Гол и голевая. Я очень доволен. Всё по плану!" — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».
В нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги Дзюба сыграл три матча. На его счету два забитых мяча и две результативные передачи. «Зенит» после трёх туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 9 очками.
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