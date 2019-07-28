Васин избежал серьёзной травмы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прояснил ситуация с защитником Виктором Васиным, который получил повреждение в 1-м тайме матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).

«Думаю, что с Васиным ничего серьёзного. Лёгкое недомогание», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Васин травмировался в единоборстве с нападающим «Локомотива» Антонио Эдером. Вместо него на поле на 33-й минуте вышел хорватский защитник Звонимир Шарлия.

30-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах чемпионата России, в которых получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2021 года.