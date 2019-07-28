Васин избежал серьёзной травмы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прояснил ситуация с защитником Виктором Васиным, который получил повреждение в 1-м тайме матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).
«Думаю, что с Васиным ничего серьёзного. Лёгкое недомогание», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Васин травмировался в единоборстве с нападающим «Локомотива» Антонио Эдером. Вместо него на поле на 33-й минуте вышел хорватский защитник Звонимир Шарлия.
30-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах чемпионата России, в которых получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2021 года.
Мурило: арбитр назначил несправедливый пенальти в ворота «Локомотива»
- 28 июля 2019
-
22:58
-
22:55
-
22:43
-
22:31
-
22:28
-
22:10
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:13
-
21:09
-
21:07
-
21:02
-
20:54
-
20:49
-
20:28
-
20:28
-
20:14
-
20:14
-
20:08
-
20:03
-
19:55
Партнерский контент