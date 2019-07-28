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Гончаренко: ждём приобретений, ЦСКА не помешают и форвард, и полузащитник

Гончаренко: ждём приобретений, ЦСКА не помешают и форвард, и полузащитник
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о возможных приобретениях в клубе.

«Ждём ли покупки большого форварда? Не думаю, что дело в большом форварде – скорее в открывании наших нападающих. Что касается приобретений, то в целом ждём их. Когда пойдёт игра на два фронта, ЦСКА придётся сложно. В целом не помешают и форвард, и полузащитник», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

В сегодняшнем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. В турнирной таблице РПЛ «армейцы» поднялись на 5-е место. В активе подопечных Гончаренко стало 6 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Рубином». Игра состоится 4 августа.

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