В. Игнатьев: «Локомотив» сыграл неплохо, команда точно не заслуживала поражения

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась поражением «железнодорожников» со счётом 0:1.

«Считаю, мы неплохо сегодня играли. Единственное, был один спорный момент — с пенальти. А так мы играли организованно, равная игра, и наша команда точно не заслуживала поражения. Мы были в курсе, что сегодня будет использоваться VAR, но не обсуждали это. Некогда, наше дело — играть. Сильно ли это повлияло на исход игры? Как видите, поставили пенальти — не знаю, был он или не было. А так равная игра. Когда-то VAR в плюс, когда-то в минус. Мне это без разницы», — сказал Игнатьев в эфире «Матч ТВ».