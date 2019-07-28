В. Игнатьев: «Локомотив» сыграл неплохо, команда точно не заслуживала поражения
Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась поражением «железнодорожников» со счётом 0:1.
«Считаю, мы неплохо сегодня играли. Единственное, был один спорный момент — с пенальти. А так мы играли организованно, равная игра, и наша команда точно не заслуживала поражения. Мы были в курсе, что сегодня будет использоваться VAR, но не обсуждали это. Некогда, наше дело — играть. Сильно ли это повлияло на исход игры? Как видите, поставили пенальти — не знаю, был он или не было. А так равная игра. Когда-то VAR в плюс, когда-то в минус. Мне это без разницы», — сказал Игнатьев в эфире «Матч ТВ».
ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу Чалова с пенальти
- 28 июля 2019
-
22:58
-
22:55
-
22:43
-
22:31
-
22:28
-
22:10
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:13
-
21:09
-
21:07
-
21:02
-
20:54
-
20:49
-
20:28
-
20:28
-
20:14
-
20:14
-
20:08
-
20:03
-
19:55
Партнерский контент