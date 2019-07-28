Гончаренко: единственное, что не нравится в VAR, — падение темпа игры

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о системе видеоассистента арбитра (VAR), которая применялась в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0). В первом тайме арбитр не назначил пенальти в ворота «железнодорожников», но во второй половине указал на «точку», и форвард «армейцев» Фёдор Чалов забил единственный гол.

«Я не видел эти решения VAR, что мне комментировать? Всё новое изначально вызывает отторжение. Потом привыкаешь. Единственное, что мне не нравится, – темп игры падает», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м месте.



В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином», а «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов».