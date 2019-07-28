Сёмин: VAR сыграл против «Локомотива», но не против футбола
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о системе видеоассистента арбитра (VAR), которая применялась в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1). В первом тайме арбитр не назначил пенальти в ворота «железнодорожников», но во второй половине указал на «точку», и форвард «армейцев» Фёдор Чалов забил единственный гол.
«VAR сыграл против „Локомотива“, но не против футбола. Единственное, непонятно, почему не посмотреть эпизод со Смоловым в конце. Мне кажется, там был такой же эпизод, как в случае с пенальти в наши ворота», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м месте.
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