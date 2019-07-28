Сёмин рассказал о состоянии Хёведеса и Кверквелии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков команды Бенедикта Хёведеса и Соломона Кверквелии. Также наставник «железнодорожников» прокомментировал повреждение защитника Дмитрия Живоглядова, полученное им в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Хёведес и Кверквелия уже тренируются в общей группе и вот-вот подойдут к тому, чтобы выходить в стартовом составе.

С Живоглядовым, думаю, всё будет нормально. Столкновение достаточно серьёзное было, ушиб получил. Плюс нам нужно было что-то менять, усилить атаку. Мы немного даже опоздали с заменой.

Планировали выпустить Смолова, а Игнатьева вернуть на его любимую позицию", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.