Сёмин рассказал о состоянии Хёведеса и Кверквелии
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков команды Бенедикта Хёведеса и Соломона Кверквелии. Также наставник «железнодорожников» прокомментировал повреждение защитника Дмитрия Живоглядова, полученное им в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
«Хёведес и Кверквелия уже тренируются в общей группе и вот-вот подойдут к тому, чтобы выходить в стартовом составе.
С Живоглядовым, думаю, всё будет нормально. Столкновение достаточно серьёзное было, ушиб получил. Плюс нам нужно было что-то менять, усилить атаку. Мы немного даже опоздали с заменой.
Планировали выпустить Смолова, а Игнатьева вернуть на его любимую позицию", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Сёмин: VAR сыграл против «Локомотива», но не против футбола
- 28 июля 2019
-
22:58
-
22:55
-
22:43
-
22:31
-
22:28
-
22:10
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:13
-
21:09
-
21:07
-
21:02
-
20:54
-
20:49
-
20:28
-
20:28
-
20:14
-
20:14
-
20:08
-
20:03
-
19:55
Партнерский контент