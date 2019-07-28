Мурило: не хотел бы, чтобы VAR использовали на следующем матче «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра остался недоволен назначением пенальти в ворота «железнодорожников» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
«По-моему, судье не стоило назначать пенальти. Соперник ударился о мою ногу и рухнул. VAR — штука, которая сказывается на темпе игры. Вообще, если у тебя хотят отнять гол, то и с VAR отнимут. У него есть и плюсы, и минусы. Можно было и без VAR жить. Я бы не хотел, чтобы VAR использовали на следующем матче «Локомотива», — передаёт слова Мурило корреспондент „Чемпионата“ Григорий Телингатер.
ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м.
В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином». «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов».
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