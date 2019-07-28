В. Игнатьев: почему так мало моментов? А у ЦСКА были моменты?
Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
«Дерби всегда сложное. Непростой матч, в котором никто не хотел уступать.
VAR? Почему-то на Фёдора даже не собирались смотреть. Равно играли, я считаю, сегодня как минимум ничья была. В конце второго тайма гол назревал, но кончилось время. Надо было изначально так играть.
Почему так мало моментов? А у ЦСКА были моменты? Тяжело было всем забивать. Начало сезона, ещё разыграемся", — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м месте.
В. Игнатьев: «Локомотив» сыграл неплохо, команда точно не заслуживала поражения
- 28 июля 2019
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