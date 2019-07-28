И. Игнатьев привлёк внимание к лесным пожарам в Сибири

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев после победы команды в матче чемпионата России с «Сочи» (3:0) призвал общественность обратить внимание на проблему лесных пожаров в Сибири.

«Хочется поздравить всех болельщиков «Краснодара» с победой! Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров. Созваниваюсь с семьёй, общаюсь с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос», — написал Игнатьев в «сториз» своего «инстаграма».

В Авиалесохране заявили, что возгорание вызвано аномальной жарой, сухими грозами без дождей и ветреной погодой. Во многих районах в июле выпало только 5 процентов месячной нормы осадков.