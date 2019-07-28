Бистрович: думаю, VAR — это хорошая вещь
Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).
«Было очень тяжело. „Локомотив“ – плотная команда, но мы хорошо сыграли и добились заслуженной победы. Хотя в конце немного устали и подсели. А вообще игра получилась агрессивной. Оно и понятно. Сегодня было дерби. VAR? На этот раз он нам помог. В следующий раз может помочь сопернику. Думаю, что это хорошая вещь», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В турнирной таблице РПЛ «армейцы» поднялись на 5-е место. В активе подопечных Гончаренко стало 6 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Рубином». Игра состоится 4 августа.
Влашич: возможно, ЦСКА не победил бы без VAR
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