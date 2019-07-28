Влашич: возможно, ЦСКА не победил бы без VAR

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).



«Всё хорошо с ногой, немного почувствовал мышечную боль, дискомфорт, но не было замен уже, но буду в порядке.



Матч был сложным, первый тайм особенно. Из-за VAR мы потеряли около семи минут, но он сыграл в нашу пользу. Возможно, без него мы бы не победили сегодня.

Почему не было пенальти в первом эпизоде? Как я понял, у игрока не было намерения коснуться мяча рукой, поэтому всё нормально», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м месте.