Гончаренко: с таким составом ЦСКА играть по-другому не мог

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о выбранной тактике на игру 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0.
«Учитывая тот состав, который у нас был, мы по-другому играть не могли. Не знаю, почему все расценивают текущую схему в нашем исполнении как оборонительную. Марио по расположению выше наших полузащитников. Плюс есть Обляков. Да, наверное, и атаковать, и обороняться с таким подбором игроков, какой у нас есть, лучше с тремя центральными защитниками», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
В турнирной таблице РПЛ «армейцы» поднялись на 5-е место. В активе подопечных Гончаренко стало 6 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Рубином». Игра состоится 4 августа.
- 28 июля 2019
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