Лэмпард намерен избавиться от Бакайоко и Дринкуотера

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет избавиться от двух полузащитников своей команды — Тьемуэ Бакайоко и Дэниела Дринкуотера, сообщает Marca.

Согласно информации источника, наставник синих не рассчитывает на этих игроков, поэтому хотел бы, чтобы они покинули команду в текущее трансферное окно.

Бакайоко перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Монако». Трансфер француза обошёлся лондонскому клубу в € 40 млн. Всего в составе синих 24-летний хавбек сыграл 43 матча и забил 3 мяча. Минувший сезон он провёл в аренде в «Милане».

Дринкуотер перешёл в «Челси» два года назад из «Лестера». За него синие заплатили € 37,9 млн. Всего в составе лондонского клуба 29-летний футболист провёл 23 матча и забил 1 мяч.