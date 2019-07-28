Лэмпард намерен избавиться от Бакайоко и Дринкуотера
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет избавиться от двух полузащитников своей команды — Тьемуэ Бакайоко и Дэниела Дринкуотера, сообщает Marca.
Согласно информации источника, наставник синих не рассчитывает на этих игроков, поэтому хотел бы, чтобы они покинули команду в текущее трансферное окно.
Бакайоко перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Монако». Трансфер француза обошёлся лондонскому клубу в € 40 млн. Всего в составе синих 24-летний хавбек сыграл 43 матча и забил 3 мяча. Минувший сезон он провёл в аренде в «Милане».
Дринкуотер перешёл в «Челси» два года назад из «Лестера». За него синие заплатили € 37,9 млн. Всего в составе лондонского клуба 29-летний футболист провёл 23 матча и забил 1 мяч.
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