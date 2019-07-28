Форвард дортмундской «Боруссии» Филипп близок к переходу в «Динамо» за € 20 млн

Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп близок к переходу в московское «Динамо», сообщает Kicker.

По информации источника, на 25-летнего нападающего «шмелей» претендует «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, однако наиболее вероятным местом продолжения карьеры для футболиста на сегодняшний день является именно «Динамо». Сумма трансфера игрока в стан бело-голубых должна составить чуть менее € 20 млн.

Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.