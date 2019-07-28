Киевское «Динамо» обыграло «Шахтёр» и стало обладателем Суперкубка Украины

В матче за Суперкубок Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и стало обладателем трофея. Встреча состоялась в Одессе на стадионе «Черноморец».

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма. Автором гола стал бразильский полузащитник донецкого клуба Алан Патрик. Динамовцы сумели отыграться на 80-й минуте благодаря голу Никиты Бурды с паса Карлоса Де Пены. Через три минуты победный гол забил хавбек «Динамо» Денис Гармаш. Голевой передачей вновь отметился Де Пена.

«Динамо» выиграло Суперкубок Украины в восьмой раз в своей истории, догнав по этому показателю «Шахтёр». Киевский и донецкий клубы являются единственными обладателями трофея.

В новом сезоне «Динамо» стартует в чемпионате Украины гостевым матчем со львовскими «Карпатами». «Шахтёр» начнёт сезон выездной игрой с «Александрией». Оба матча состоятся 31 июля.