«Ньюкасл» согласовал трансфер хавбека ПСЖ Нсоки за € 11 млн
Защитник парижского «ПСЖ» Стэнли Нсоки перейдёт в «Ньюкасл Юнайтед», утверждает RMC Sport.
По данным источника, английский клуб согласовал трансфер футболиста за € 11 млн. «ПСЖ» также получит 20 процентов от последующего возможного трансфера француза. Изначально «сороки» предлагали за игрока € 8 млн, но получили отказ, после чего улучшили предложение. Ожидается, что в ближайшее время Нсоки прибудет в Англию для прохождения медосмотра.
20-летний Нсоки является воспитанником «ПСЖ». В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах французского национального чемпионата (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. Нсоки вызывается в различные юношеские и молодёжные сборные Фрнации.
«ПСЖ» рассматривает приобретение вратаря «Ньюкасла»
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