Источник: Шюррле прибудет в «Спартак» в начале следующей недели

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в начале следующей недели прилетит в Москву и присоединится к «Спартаку», утверждает РБК-Спорт.
Ранее сообщалось, что московский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год.
Семья немца не против того, чтобы переехать в Россию, поскольку супруга игрока, Анна Шарыпова, родом из Казахстана.
Сезон-2018/19 28-летний Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
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