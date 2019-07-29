Ломовицкий — о дебюте за «Арсенал»: неплохо, но могу лучше
Новичок тульского «Арсенала» полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3).
«Очень жалко, что проиграли. Пока знакомлюсь с ребятами и до конца ещё не понимаю, кто, что и как. Со временем, думаю, наладим. Неплохо, но могу лучше.
Надо чуть-чуть привыкнуть к стилю ещё, к партнёрам, ко всему. Третий гол вообще ненужный пропустили, «Ростов» только вперёд бил, и за всё зацепились. Поэтому так.
Причина поражения? Не знаю, честно. Не могу ответить на этот вопрос», — сказал Ломовицкий в интервью пресс-службе «Арсенала».
«Ростов», набрав семь очков, поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (4) — на 7-м месте.
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