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ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом

ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.

Согласно информации источника, 24-летний хавбек предпочитает продолжить карьеру в «Болонье», которая заинтересована в его подписании. Однако до сегодняшнего дня итальянский клуб так и не предпринял попыток подписать футболиста. Если в течение ближайшей недели «Болонья» не сделает предложения по игроку, тот будет готов рассмотреть другие варианты продолжения своей карьеры — в одном из немецких клубов или ЦСКА, которые проявляют к нему интерес.

В минувшем сезоне Хендрикс на клубном уровне сыграл 38 матчей, забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 7,5 млн.

Исторический пенальти — в видеообзоре матча ЦСКА — «Локомотив»
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