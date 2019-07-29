Мариано Диас согласился на переход в «Монако»

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас согласился покинуть клуб и перейти в «Монако», сообщил в своём «твиттере» журналист El Chiringuito Маркоса Бенито.



«Мариано ищет возможность для ухода из „Реала“. Он уже дал добро на переход в „Монако“. Теперь ситуация в руках „Реала“, — написал Бенито.

25-летний Диас выступает за «Реал» под 7-м номером. Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы этот номер получил новичок команды Эден Азар.

Форвард перешёл в юношескую команду мадридского «Реала» в 2011 году. 26 октября 2016 года Диас забил свой первый гол за мадридский клуб в дебютном официальном матче. 30 июня 2017 года Мариано перешёл в «Лион» за € 8 млн. 29 августа 2018 года вернулся в «Реал» за € 21,5 млн. В 19 играх минувшего сезона забил три мяча.