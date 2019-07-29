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Представитель Тиля в России: обратитесь к Цорну, он грамотный специалист

Представитель Тиля в России: обратитесь к Цорну, он грамотный специалист
Футбол / РПЛ 0

Полина Лельчук, российский партнёр агенства, которое ведёт дела полузащитник «АЗ Алкмар» Гуса Тиля прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти в московский «Спартак».

«Как официальный партнёр агентства ведущего дела Тиля, я пока не считаю правильным давать какие-либо комментарии по поводу Гуса и «Спартака». Читайте новости.

Касаемо слухов о том, что происходит в «Спартаке» и различных инсайдов из клуба, потенциальных трансферах и прочего, каких-то ещё агентов, могу лишь сказать, что я не являюсь работником «Спартака» и поэтому по этой части считаю, что разумно обращаться к генеральному директору клуба — Томасу Цорну. Он компетентный и грамотный специалист, и я уверена, что он ответит на все вопросы, если посчитает нужным», — сказала Лельчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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