Бубнов: ЦСКА не уступал «Локомотиву» ни в чём, счёт полностью соответствует игре

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).

«В первом тайме ЦСКА был активнее, во втором игра чуть выровнялась. В целом матч был напряжённый, с борьбой. Футбол был на хорошем уровне. Счёт полностью соответствует игре. ЦСКА не уступал «Локомотиву» ни в чём.

Я всегда был за внедрение системы VAR в России. И в этом матче арбитр её использовал нормально. И в первом, и во втором эпизодах вопросов не было. В первом случае рука была в естественном положении, а мяч в неё отскочил. На мой взгляд, судья принял правильное решение.

Вообще у «Локомотива» неважный старт сезона, клуб должен был набирать больше очков. Но у него так каждый сезон, команда раскачивается. Потом, к середине-концу сезона, она наберет своё.

Другое дело, за полтора месяца до еврокубков и «Локомотиву», и ЦСКА надо набирать. Они находятся в неоптимальной форме. После сборов команды были под большими нагрузками. Им не хватает свежести. Но, думаю, время ещё есть», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м месте.

В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином», а «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов».