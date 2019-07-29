М. Фернандес: ЦСКА победил «Локомотив» во многом благодаря VAR

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о системе видеоассистента арбитра (VAR), которая применялась в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0). В первом тайме арбитр не назначил пенальти в ворота «железнодорожников», но во второй половине указал на «точку», и форвард «армейцев» Фёдор Чалов забил единственный гол.

«Я действительно очень рад. Поздравляю с внедрением этой системы. Если бы не было VAR, судья бы не дал изначально пенальти на Феде, мы бы не забили, и, возможно, матч пошёл бы по другому сценарию. Во многом благодаря этому мы победили. Я очень доволен», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.

В турнирной таблице РПЛ «армейцы» поднялись на 5-е место. В активе подопечных Гончаренко стало 6 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Рубином». Игра состоится 4 августа.