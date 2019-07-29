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Трансфер защитника «Бетиса» Фирпо в «Барселону» находится под угрозой срыва

Трансфер защитника «Бетиса» Фирпо в «Барселону» находится под угрозой срыва
Футбол / Испания 0

Трансфер защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо в «Барселону» находится под угрозой срыва, сообщает Diario Sport.

По информации источника, руководство севильского клуба согласно отпустить 22-летнего защитника за € 30 млн. При этом каталонцы не готовы потратить на покупку Фирпо больше € 20 млн. Если стороны не смогут договориться о сделке в ближайшее время, «Барселона» начнёт рассматривать другие кандидатуры на эту позицию.

Фирпо выступает за первую команду «Бетиса» с 2018 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 29 матчей. На его счету 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Контракт защитника с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года. В составе молодёжной сборной Испании игрок провёл четыре матча. В её составе он выиграл молодёжный чемпионат Европы—2019.

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