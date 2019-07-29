«Балтика» приобрела форварда «Витории Сетубал» Аллефа

Португальский клуб «Витория Сетубал» объявил на своём официальном сайте о переходе нападающего команды Аллефа в калининградскую «Балтику».



24-летний форвард выступал за «Виторию» с 2017 года. Всего за клуб он провёл 19 матчей и забил 3 гола.

В 5-м туре первой лиги «Балтика» в гостях проиграла столичному «Чертаново» со счётом 1:2. Голы забили Маркин, Редькович и Сарвели.

Ранее сообщалось, что «Балтика» заключила контракт с другом Александра Кокорина Аланом Чочиевым и расторгла соглашение с Владимиром Дядюном.

В минувшем сезоне «Балтика» завершила чемпионат на 16-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но в итоге калининградский клуб сумел сохранить место в ФНЛ, так как несколько других команд отказались от участия в турнире.

«Балтика» объявила о переходе Чочиева