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«Балтика» приобрела форварда «Витории Сетубал» Аллефа

«Балтика» приобрела форварда «Витории Сетубал» Аллефа
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Португальский клуб «Витория Сетубал» объявил на своём официальном сайте о переходе нападающего команды Аллефа в калининградскую «Балтику».

24-летний форвард выступал за «Виторию» с 2017 года. Всего за клуб он провёл 19 матчей и забил 3 гола.

В 5-м туре первой лиги «Балтика» в гостях проиграла столичному «Чертаново» со счётом 1:2. Голы забили Маркин, Редькович и Сарвели.

Ранее сообщалось, что «Балтика» заключила контракт с другом Александра Кокорина Аланом Чочиевым и расторгла соглашение с Владимиром Дядюном.

В минувшем сезоне «Балтика» завершила чемпионат на 16-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но в итоге калининградский клуб сумел сохранить место в ФНЛ, так как несколько других команд отказались от участия в турнире.

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
28 июля 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
1 : 2
Чертаново
Москва
0:1 – Редькович – 28, 1:1 – Маркин – 31, 1:2 – Сарвели – 68
«Балтика» объявила о переходе Чочиева
«Балтика» расторгла контракт с Дядюном
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