Игнашевич станет полноценным тренером «Торпедо» не раньше чем через год

Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич, фактически являющийся наставником команды, рассказал, что сможет получить лицензию категории PRO не раньше следующего лета.



«Я смогу пойти учиться только следующим летом, сейчас не могу поступить в академию по закону. Поэтому пока у меня лицензия А», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «Торпедо».

В середине июля стало известно, что РФС запрещает тренерам клубов РПЛ и ФНЛ руководить командами без лицензии категории Pro. Из-за этого обстоятельства главным тренером «Торпедо» официально значится Николай Савичев. Игнашевич не может руководить командой из технической зоны и давать пресс-конференции.

Игнашевич возглавил «Торпедо» в начале июня, подписав соглашение с клубом по схеме «1+1». В пяти стартовых матчах первенства ФНЛ команда под его руководством одержала три победы, потерпела одно поражение и однажды сыграла вничью.