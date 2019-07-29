Хацкевич: не имели права отдавать Суперкубок «Шахтёру», проявили характер

Наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал волевую победу команды над донецким «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины.



«Начало первого тайма и первые минуты второго были за «Шахтёром». Где-то мы неправильно располагались. Но в этой игре мы и не планировали больше контролировать мяч, поскольку на данный момент наше функциональное состояние не позволяет это делать. У «горняков» техничные быстрые футболисты пытались организовывать переходы из обороны в атаку, причём первый момент мы организовали для соперника сами, когда Миколенко отдал неточную поперечную передачу, но надёжно сыграл Бойко. Мы также пытались отвечать до перерыва своими выпадами.



Что касается второго тайма, то самое прекрасное — это счёт на табло. Ребята выдержали. Перед игрой сказали им, что если мы являемся действующими обладателями трофея, то не имеем права его отдавать. Наверное, после перерыва должны были проявлять характер, морально-волевые качества, и есть над чем работать, но у нас есть потенциал для усиления атаки — выздоравливают Цыганков и Соль, а вот у Русина, к сожалению, есть определённые проблемы со здоровьем», — приводит слова Хацкевича пресс-служба киевского клуба.

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтёр» и стало обладателем Суперкубка Украины