Милинкович-Савич договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»

Хавбек римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич достиг неформальной договорённости о контракте с «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.



По сведениям британского СМИ, манкунианцы согласовали все условия договора с 24-летним футболистом. Тем не менее переход полузащитника будет зависеть от трансфера Поля Погба. Если последний перейдёт в мадридский «Реал», у руководства английского клуба появятся деньги на приобретение сербского игрока.



Милинкович-Савич перешёл в «Лацио» летом 2015 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 18 млн. В минувшем сезоне сербский хавбек принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата (29 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил семь жёлтых и одну красную карточки.

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Милинкович-Савича за € 75 млн