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Милинкович-Савич договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»

Милинкович-Савич договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Хавбек римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич достиг неформальной договорённости о контракте с «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По сведениям британского СМИ, манкунианцы согласовали все условия договора с 24-летним футболистом. Тем не менее переход полузащитника будет зависеть от трансфера Поля Погба. Если последний перейдёт в мадридский «Реал», у руководства английского клуба появятся деньги на приобретение сербского игрока.

Милинкович-Савич перешёл в «Лацио» летом 2015 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 18 млн. В минувшем сезоне сербский хавбек принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата (29 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил семь жёлтых и одну красную карточки.

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