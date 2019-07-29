Лэмпард попросил болельщиков «Челси» не исполнять нецензурные песни

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после выездной победы в товарищеском матче с «Редингом» (4:3) попросил фанатов лондонской команды больше не петь песни, в которых есть нецензурные слова.
В Рединг прибыло более 2 тыс. болельщиков синих, которые во время игры исполнили песню в честь Лэмпарда, в которой были нецензурные слова в адрес соперников.
«Поддержка фанатов была невероятной. Я не слышал песню, о которой идёт речь, но, конечно, если есть песня с оскорбительными словами, то я не хочу этого слышать. Я говорю это как человек из „Челси“, который действительно ценит поддержку, которую я получал на протяжении многих лет. Мы не хотим песен с оскорбительными словами. Мы не хотим этого слышать. Если бы фанаты могли петь другие песни, я бы их поддержал», — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
- 29 июля 2019
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