Клопп догнал Магата по количеству премий лучшему тренеру Германии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером года в Германии по версии Ассоциации спортивных журналистов, сообщает Goal.com.
Специалист завоевал этот приз уже в третий раз за карьеру. По этому показателю он теперь делит первое место с Феликсом Магатом, тренировавшим ряд немецких клубов, среди которых «Гамбург», «Штутгарт», «Бавария», «Вольфсбург» и «Шальке-04».
В минувшем сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов. Для красных победа в главном еврокубковом турнире стала шестой в истории и первой с 2005 года. Также мерсисайдцы заняли второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «Манчестер Сити».
Ройс — лучший футболист сезона-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов
- 29 июля 2019
-
10:50
-
10:49
-
10:27
-
10:14
-
10:11
-
10:04
-
09:44
-
09:32
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:24
-
07:49
-
07:28
-
07:16
-
06:58
-
06:42
-
06:27
-
05:43
-
05:24
-
04:42
-
04:30
-
03:59
-
03:41
-
03:20
-
02:59
-
02:50
-
02:37
-
01:55
-
01:35
-
01:18
-
00:53
-
00:52
-
00:47
Партнерский контент