Клопп догнал Магата по количеству премий лучшему тренеру Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером года в Германии по версии Ассоциации спортивных журналистов, сообщает Goal.com.



Специалист завоевал этот приз уже в третий раз за карьеру. По этому показателю он теперь делит первое место с Феликсом Магатом, тренировавшим ряд немецких клубов, среди которых «Гамбург», «Штутгарт», «Бавария», «Вольфсбург» и «Шальке-04».



В минувшем сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов. Для красных победа в главном еврокубковом турнире стала шестой в истории и первой с 2005 года. Также мерсисайдцы заняли второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «Манчестер Сити».

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