Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп догнал Магата по количеству премий лучшему тренеру Германии

Клопп догнал Магата по количеству премий лучшему тренеру Германии
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером года в Германии по версии Ассоциации спортивных журналистов, сообщает Goal.com.

Специалист завоевал этот приз уже в третий раз за карьеру. По этому показателю он теперь делит первое место с Феликсом Магатом, тренировавшим ряд немецких клубов, среди которых «Гамбург», «Штутгарт», «Бавария», «Вольфсбург» и «Шальке-04».

В минувшем сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов. Для красных победа в главном еврокубковом турнире стала шестой в истории и первой с 2005 года. Также мерсисайдцы заняли второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «Манчестер Сити».

Ройс — лучший футболист сезона-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент