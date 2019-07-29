Пойдёт ли на пользу РПЛ внедрение системы VAR?
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Локомотивом» впервые в истории турнира была использована система видеоповторов (VAR). При этом в одном эпизоде судья принял решение в пользу «железнодорожников», а в другом всё же зазначил пенальти в пользу «армейцев». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пойдёт ли внедрение VAR на пользу Российской Премьер-Лиге?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
VAR «сыграл» за и против «Локо». А победил ЦСКА
Судья Безбородов дважды обращался к помощи видеоассистента.
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