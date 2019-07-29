РПЛ опубликовала видео со всеми голами Заболотного в лиге

Российская Премьер-Лига в социальной сети опубликовала видео со всеми голами нападающего «Зенита» Антона Заболотного в лиге. В настоящее время форвард выступает за «Зенит-2» в Профессиональной футбольной лиге.
«Антон забил за «Зенит»-2 в ПФЛ, но мы ждём его возвращения!» — сопровождает видео текст на странице Премьер-Лиги в YouTube.
Ранее сообщалось, что Заболотный может перейти в «Сочи» или «Уфу». Свой последний гол нападающий забил 8 ноября 2018 года в матче «Зенита» с «Бордо» в рамках розыгрыша Лиги Европы.
Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт игрока с петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
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