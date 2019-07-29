Нападающий «Балтики» забил ударом через себя в матче ФНЛ
В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги между «Балтикой» и «Чертаново» был забит красивый гол.
На 31-й минуте, при счёте 1:0 в пользу гостей, хозяева проводили атаку, в ходе которой мяч взлетел над штрафной площадью и после скидки головой одного из игроков оказался возле нападающего калининградской команды Михаила Маркина. Форвард решил не опускать футбольный снаряд на землю и красивым ударом через себя отправил его в дальний угол ворот.
Матч в итоге завершился победой «Чертаново» со счётом 2:1. В составе гостей голами отметились защитник Дмитрий Редькович и форвард Владислав Сарвели. Видеообзор встречи доступен на канале «Балтики» в YouTube.
С турнирной таблицей ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
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- 29 июля 2019
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