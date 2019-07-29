В Лондоне устроили челлендж «повтори прыжок Роналду»

Блогеры с канала F2Freestylers в YouTube провели футбольный челлендж в Лондоне.



По условиям челленджа, участники должны были повторить прыжок нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На высоте 2,65 метра был подвешен мяч, до которого нужно было достать головой в прыжке. Победителю был обещан приз в размере 1 тыс. фунтов стерлингов.



Долгое время ни одному из прохожих не удавалось достичь нужной высоты прыжка. Одним из них стал довольно высокий мужчина, однако и он не достал до футбольного снаряда. Помощником выступил другой прохожий, предложивший ему свои кроссовки, и после этого участнику удалось достать до мяча. Денежное вознаграждение досталось и победителю, и его ассистенту.