Эвра объявил о завершении карьеры

Защитник Патрис Эвра объявил о завершении своей карьеры. 38-летний француз рассказал, что желает получить лицензию и заняться тренерской деятельностью.



«Моя карьера официально закончена. Я начал обучение на лицензию УЕФА категории B в 2013 году. Я хочу закончить обучение, после чего получить лицензию A. Через полтора года, если всё будет идти по плану, буду готов возглавить команду», — цитирует Эвра La Gazzetta dello Sport.

Эвра ранее выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. С манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Последним клубом Эвра был «Вест Хэм», за который он сыграть пять матчей в 2018 году.

В феврале в СМИ сообщалось, что Эвра написал письмо руководству «Ювентуса», предложив собственные услуги.