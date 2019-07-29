Талисман «Арсенала» Ганнерзавр получил мячом по голове от мальчика
В перерыве матча предсезонного турнира Кубка «Эмирейтс» «Арсенала» с «Лионом» среди болельщиков проводился конкурс. Болельщики с 11-метровой отметки били по воротам, которые защищал талисман лондонской команды Ганнерзавр. После одного из ударов юного болельщика мяч угодил в голову талисмана, который упал на газон, после чего мальчик добил мяч в сетку.
Встреча в итоге завершилась победой французского клуба со счётом 2:1. В составе «канониров» отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. В составе французского клуба два мяча на свой счёт записал Мусса Дембеле.
В 1-м туре нового сезона АПЛ «Арсенал» отправится в гости к «Ньюкаслу». «Лион» в новом сезоне лиги 1 стартует выездной встречей с «Монако».
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