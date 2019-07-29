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Агент Филиппа: мы ведём много переговоров, но про «Динамо» слышу впервые

Агент Филиппа: мы ведём много переговоров, но про «Динамо» слышу впервые
Футбол / РПЛ 0

Гордон Стипич, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в московское «Динамо».

«Много клубов интересуются Максимилианом, у него сейчас контракт с «Боруссией». Есть заинтересованность от немецких, итальянских, испанских и английских клубов. Совсем скоро решение будет принято, ведётся много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые», — цитирует Стипича Sport24.

Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.

Форвард дортмундской «Боруссии» Филипп близок к переходу в «Динамо» за € 20 млн
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