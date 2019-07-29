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Фанат «Барселоны» помахал болельщикам «Реала» майкой Месси. Ему за это досталось

Фанат «Барселоны» помахал болельщикам «Реала» майкой Месси. Ему за это досталось
Футбол / Испания 0

На трибуне стадиона «Метлайф» в Ист-Рутерфорде во время матча Международного кубка чемпионов «Реал» – «Атлетико» (3:7) произошла конфликтная ситуация.

На трибуне, где находились болельщики «сливочных», в определённый момент появился фанат «Барселоны» – принципиального соперника мадридского клуба. Поклонник сине-гранатовых начал подниматься по ступенькам, размахивая при этом футболкой нападающего Лионеля Месси.

Реакция последовала незамедлительно – в фаната полетели бутылки с водой, а несколько болельщиков попытались его ударить, но были удержаны собственными товарищами. В итоге одному из поклонников «Реала» удалось выхватить у него футболку и убежать с ней на другой конец сектора.

Видео доступно на «Чемпионате».

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